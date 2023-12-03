على هامش مهرجان مراقبة الطيور ببور سعيد… “تغريدات برية” أول معرض فوتوغرافي متخصص _ صور

قالت الدكتورة إيمان أحمد الغزاوي، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بورسعيد، إن معرض تغريدات برية، أول معرض فوتوغرافي متخصص في مجال الحياة البرية في بور سعيد.

دكتورة إيمان الغزاوي_ عدسة نجوم مصرية

وأضافت الغزاوي أنها تشارك للعام التالي على التوالي بمعرض “تغريدات برية” على هامش مهرجان “تصوير و مراقبة الطيور” في بور سعيد 2023، الموسم الثاني، كنوع من المشاركة المجتمعية بين الجامعة ومحافظة بور سعيد.

يضم المعرض حوالي 50 عمل فني مشترك، بينها و بين المصور محمد إسماعيل، مصور حياة برية، وأشارت الغزاوي إلى أن سياحة مشاهدة الطيور أصبحت جزء من برنامج الزيارة السياحية إلى بورسعيد، كنوع جديد من السياحة التي دخلت بور سعيد.

يهاجر إلى بور سعيد أنواع كثيرة من الطيور بمعدل 500 نوع، يقضي فترة الشتاء حتى الربيع بحثًا عن الدفئ والطعام والأمان والتزاوج، وخلال هذه الفترة نحاول الاستفادة منها والترويج لهذا النوع الجديد من السياحة فضلا عن توعية الجمهور بأهمية التعامل بشكل لائق، وتوفير الأمان لها، نظرا لأهمية هذه الطيور لحفظ التوازن البيئي.

الموسم الثاني لمهرجان الطيور

يذكر أنه منذ أيام قليلة، انطلق الموسم الثاني لمهرجان “مراقبة وتصوير الطيور” بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2023، والذي تنظمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية في مصر.

تتضمن فاعليات الحدث، إقامة معرض لصور الطيور الفائزة في مهرجان مراقبة وتصوير الطيور العام الماضي والذي يستمر مدة أسبوع، بالإضافة إلى فعاليات تصوير الطيور داخل بحيرة الفلامنجو ببورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل ببحيرة المنزلة والتي تستمر مدة أسبوع.

ويعد المهرجان فرصة يجتمع فيها المصورين المصريين مع المصورين من كل دول العالم لإشباع هوايتهم في تصوير الطيور المحلية والمهاجرة في موسم هجرة الطيور السنوية وتجمعها في نقطة الالتقاء قفي بورسعيد.

وكانت جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر، بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة قد شهدت انطلاق فاعليات الموسم الثاني لمهرجان مراقبة وتصوير الطيور بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

مسارات الطيور

وتعد مصر بموقعها الفريد من اهم مسارات الهجرة العالمية للطيور، حيث يمر خلالها مسار الأخدود الإفريقي العظيم، وهو ثاني أكبر مسار لهجرة الطيور في العالم، يمر بها سنويا أكثر من 2 مليون طائر ينتمون لأكثر من 500 نوع، بينهم 37 نوع من الطيور الحوامة، وذلك في فصلي الخريف و الربيع.

كما تتميز الأراضي المصرية ببيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، فهناك 34 موقعا يضم البيئات الأساسية، فيها الأراضي الرطبة والجبال عالية الارتفاع، ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية.

ومن أهم تلك المواقع بحرة البردويل ووادي الريان، جزيرة الزبرجد، جنوب مرسى علم، الزرانيق شمال سيناء، بحيرة المنزلة، بحيرة البرلس، بحيرة ناصر، جبل علبة، جبل الزيت، جزر الغردقة، سهل القاع بجنوب سيناء، بحيرة إدكو بالبحيرات الشمالية المصرية، بحيرة مريوط، جبل المغارة، بحيرة قارون.