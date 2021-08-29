“على عيني” لأحمد كامل تتصدر تريند يوتيوب لليوم العاشر على التوالي

تصدرت أغنية المطرب أحمد كامل الجديدة التي تحمل اسم ” على عيني ” تريند يوتيوب لليوم العاشر على التوالي.

حققت الأغنية 5.8 مليون مشاهدة منذ طرحها على قناتة الرسمية على موقع الڤيديوهات الشهير YouTube في يوم 18 الماضي من هذا الشهر.

يخاطب كامل في كليب الأغنية حبيبته التى تركته وهو في حالة حزن وندم شديدين بعد فراقها.

والأغنية من تأليف مصطفى ناصر، مكس إسلام الأزرق، ماسترنج وبيانو نور عباس، جيتار مهيب سليط،إنتاج محمد محسن جابر، وإخراج عمر زكي.

ومن كلمات الأغنية.. أنا كداب أنا ما نستش

فضلت استنى وأتاري حكايتنا اللي مستنتش

ومهما بغني لغيابك وللنسيان

رجوعك غنوة لسه في قلبي ما أتغنتش

وقد احتفل كامل أمس بمواصلة تصدر أغنيته تريند يوتيوب منذ طرحها حتى الآن، كما قدم الشكر لجماهيره ومحبيه، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير “‘ علي عيني ‘ Trending #1 لليوم التاسع علي التوالي ، شكرا جدا جدا محطتش صوره ليا و استخدمت صورتكم علشان انتم السبب بعد ربنا سبحانه و تعالي في كل ده ”

على سياق آخر، فقد حل المطرب أحمد كامل ضيفا على حفلة عبدالرحمن رشدي في ساقية الصاوي منذ يومان.