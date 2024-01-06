“على طريقة محمد الحلو”.. مصطفى قمر يغير كلمات أغنيته من أجل السعودية

شارك المطرب مصطفى قمر، في إحياء النسخة الثانية من حفل “كاسيت 90″، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

مصطفى قمر في حفل كاسيت 90 بالرياض - مصدر الصورة: وكالات

وقدم مصطفى قمر، خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة مثل “السود عيونه”، و”هنحب أيامنا”، و”لحظة تفاهم”، ونالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وفي لفتة مميزة، وعلى طريقة المطرب محمد الحلو، قام مصطفى قمر بتغيير كلمات أغنية “يا مصطفى يا مصطفى” من “7 سنين في العطارين” إلى “5 سنين في السعودية”، ما أدى إلى تفاعل كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن أغنية “يا مصطفى يا مصطفى” هي أغنية شهيرة ظهرت في العديد من الأعمال الفنية القديمة، ومن أشهر من قدموها المطرب بوب عزام، المصري من أصل لبناني.

كما شارك في حفل “كاسيت 90” العديد من نجوم الغناء البارزين، بما في ذلك هشام عباس، ومحمد فؤاد، ومدحت صالح، وإيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب مثل جيني بيرجرين من السويد وفريق “Aqua” الدنماركي-النرويجي والمغني الألماني هاداوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر، فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي عرض مؤخرًا وشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل داليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم.