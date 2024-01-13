“علشان نلحق العقارات الباقية بصيانة”.. شبح الإيجار القديم يلاحق العقارات الآيلة للسقوط على صفحة موقع مصراوي بالفيسبوك

انطلقت العديد من التعليقات لملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم على أحد المنشورات بصفحة موقع «مصراوي» على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتحول الخبر الخاص بانهيار جزء من عقار بمنطقة السيدة زينب إلى الحديث عن قانون الإيجارات القديمة.

الإيجار القديم شبح يستيقظ من جديد على صفحة موقع مصراوي

وفي هذا الصدد، كتبت صاحبة الحساب «Nashwa Shaker» تعليقا تندد فيه بتأخر الدولة والبرلمان في إصدار قانون الإيحار القديم، وقالت “نفسي أعرف الدولة منتظرة إيه على نسف الإيجار القديم علشان نلحق العقارات الباقية بصيانة”.

وفي تعليق آخر، كتبت شاكر “الدولة هي السبب في كل هذا علشان في قانون كوارث اسمه الإيجار القديم”.

وعلى ذات المنشور، كتب صاحب الحساب «Mohamed Fotoh» يقول “عقبال عقارات الزمالك والمعطلين إنهاء الإيجار القديم”.

يسقط قانون الإيجار القديم لعدم صيانة العقارات القديمة

هكذا علق صاحب الحساب «Mahmoud Elboghdady» وأضاف البغدادي “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان المصري قد صرحت في الأيام القليلة الماضية أنها بصدد إعداد قانون جديد يصحح العلاقة بين المالك والمستأجر التي طال أمدها بأثمان زهيدة لا تكفي لصيانة تلك العقارات، حيث أن إيجار الوحدة السكنية في الإيجار القديم ثابت منذ أكثر من سبعة عقود، وتتراوح القيم الإيجارية بين 2 جنيه إلى 5 جنيه، وربما 10 و 20 جنيه للوحدة السكنية.