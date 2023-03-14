علا غانم: جوزي كان بيهددني بفضايح على السوشيال ميديا إذا طلبت الخلع

ظهرت الممثلة علا غانم في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام السعيد، والذي يعرض عبر شاشة قناة الشمس، في أول ظهور إعلامي لها بعد أن تصدر المشهد الإعلامي خلال الفترة الماضية على خلفية المشاكل بينها وبين زوجها رجل الأعمال، وخلا اللقاء كشفت عن بعض الجوانب في مشكلتها والتي وصلت إلى دار القضاء بعد رفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، بعد طلب استغاثة من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها ودخولها المستشفى.

وقال علا غانم في حوارها أن زجها عبدالعزيز لبيب كان دائما ما يهددها بفضحها على منصات التواصل الاجتماعي إذا استمرت في طلب الخلع، موضحة أنه يكبرها بنحو 15 عاماً، وأنها اكتشفت أن المجوهرات التي كان يهديها لها كانت من الزجاج الفالصو وليست ألماس كما كان يدعي، وتابعت أنه لم يكن رجل أعمال كبير يعني بل كل ما كان يمتلكه هو محطة وقود وقام ببيعها.

وأضافت أن هذا المنزل الذي تم الاعتداء عليها فيه هو مملوك له منذ 1999، وقبل أن نتقابل وبعد الزواج كنا نعيش في ننزله ثم انتقلنا لمنزلي بعد ثورة يناير، هذا ويذكر أن الممثلة علا غانم كانت قد خضعت لعملية جراحية باليد اليسرى، وتركيب شرائح في الإصبع الأصغر، إضافة إلى إصابتها بارتجاج في المخ كما ظهر في التقرير الطبي على حد قوله.