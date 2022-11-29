علاقة حب خاصة تجمع بين الزعيم عادل إمام وزوجته .. (الزمن أكدلي مينفعش أتجوز غيرها)

الزعيم المصري عادل إمام، الذي قدم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تحكى وتتعايش مع مختلف الأزمنة، وصدق من أطلق عليه الزعيم لأنه لن يتكرر حتى الأن شخص يحتوي على تلك المزايا والكوميديا والدراما والرومانسية والكثير من الشخصيات الأخرى، التي ظهرت لنا من خلال شاشات التليفزيون ومن خلال الأشخاص المقربين له، ولكنه شخص مقدر لكل الأشخاص التي حوله فقد عبر الفنان الكبير عادل إمام، عن حبه وعشرته القيمة لزوجته المصرية، ومن خلال برنامج تليفزيوني له، أعلن (الزمن أكدلي مينفعش أتجوز غيرها)، وأنهي حواره بهذه الجملة المليئة بالحب والحنان والمودة والرحمة والرومانسية والعقبات والكثير من التعقدات الذي عانوا بها في مشوار حياتهم، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على السبب الذي جعل الفنان عادل إمام يتحدث عن حبه الشديد لزوجته من خلال موقعنا.

الزعيم عادل إمام وزوجته

أعلن الفنان عادل إمام عن حبه القوي الذي جمعة مع زوجته هالة الشلقاني، وتحدث في فيديو ما عن يوم تعارفهم ببعضهم البعض، والذي كان عن طريق منزل صديقة المقرب (سمير خفاجه)، حيث أن هالة الشلقاني تكون جارة سمير وبدأ الفنان عادل إمام بالإعجاب بها والنظرات إليها، حيث عندما وجدها أنها صارمه تمامًا في التعامل، فقد قال بأن هذه هي الفتاة التي يريد أن يتزوجها، وعلى الرغم من أنه كان في بداية مشاوره الفني إلا أنها لن ترفضه عند التقدم إليها، وبدأت قصه الحب بينهم من تلك اللحظة.

وفي تلك الفيديو فقد صرح الزعيم (أنا مكنش في بالي الجواز خالص، ولكن لما شوفتها لأول مره وبدأت أني أعاكسها وأشوف رد فعلها، من هنا بدأت أني أفكر في الجواز وأقول أن هي دي تستاهل أكون ليها وتبقى ليا)، وصرح أيضا الزعيم (وبعد كل العشرة دي الزمن أكدلي أن مكنش ينفع أتجوز حد تاني غيرها).

لن ينسى الفنان القدير عادل إمام وقوف زوجته بجانبه على الرغم من أنه في بداية مشاوره الفني، كان مجرد كومبارس فقط ولن يعلم بأنه مع مرور الوقت سوف يصبح زعيم الشاشات السينمائية في جمهورية مصر العربي والوطن العربي، ولكن الحب والعشرة التي بينهم هي التي جعلت لهذه القصه أن تصل إلى هذا الوقت وبكل هذه المودة والرحمة التي بينهم.

الزعيم المصري عادل إمام

الزعيم المصري عادل إمام، هو أحد الفنانيين المصريين الذي قدم الكثير من الفن الكوميدي والدراما والرومانسية والرعب وأنواع الفن بمختلف أشكالة وألوانه، حيث أنه شارك في الكثير من الأعمال السينمائية وقام بعمل أدوار لن تتكرر في تاريخ السينما المصرية مره أخرى، ويمكنك من خلال النقاط التالية أن تقوم بالتعرف على أهم أعمال الفنان عادل إمام: