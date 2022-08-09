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علاج ١١٠٠ حالة.. جامعة كفر الشيخ تعلن إطلاق قافلة بيطرية بكفر المرازقة

عزت محمد

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، إطلاق قافلة بيطرية بإحدى القرى التابعة للمحافظة، للكشف على المواشي وفحص الحالات التي تعاني من الأمراض المزمنة والطفيلات وصرف العلاج في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، في بيان أمس الاثنين، أن القافلة الطبيى كانت بقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

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وأضافت كلية الطب، أن القافلة البيطرية نجحت بإشرف الدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، في فحص وعلاج 100 حالة كانت تعانى من أمراض مختلفة.

وتابعت: تم علاج أكثر من 100 حالة جراحة وباطنة وتناسليات وطفيليات داخلية وخارجية وتم علاج أكثر من 1000 طائر، وكذلك صرف الأدوية البيطرية اللازمة وكل ذلك بالمجان.

وجدير بالذكر أن القافلة البيطرية جاءت بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشرف القافلة، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية والدكتور علي شعوط، مدير إدارة قلين وعدد من أطباء المديرية والإدارة  ووحدة كفر المرازقة البيطرية.

وكانت قد نظم خلال الأيام الماضي، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، قافلة بيطرية شاملة لأهالى قرية “البصراط ” والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق ومديريتي الشباب والرياضة، والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.

عزت محمد

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