علاء سليمان حديث الصحف الإيطالية بعد إنقاذ فتاة من الموت

بعد تداول فيديو إنقاذه لفتاة إيطالية أصبح علاء سليمان حديث الصحف الإيطالية، وفي مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر كشف الشاب علاء سليمان كواليس الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم فيه بإنقاذ فتاة من الموت من داخل سيارتها بعد اصطدامها بشجرة واشتعال النار بها، وأطلقوا عليه سوبرمان المصري.

وكشف علاء سليمان أنه أثناء عودته من عمله سمع صوت ضجيج عالي بالقرب من منزله، فخرج ووجد سيارة مشتعلة بالنيران ولا أحد بجوارها، وأدرك أنه يوجد شخص بداخله، فتوجه للسيارة ليجد فتاة في حالة إغماء، فأخرجها وتم إبلاغ الإسعاف وتم نقلها للمستشفى، وأوضح علاء خلال مداخلة هاتفية على شاشة cbc إكسترا أنه قام بزيارة الفتاة في المستشفى، وتم عرض عليه مبلغ كبير من المال من قبل أهل الفتاة كمكافأة له نظير شهامته ولكنه رفض، معللاً أنه فعل إنساني لا ينبغي أن يتقاضى عليه أجر، كما أن هذا من طباع المصريين.

علاء سليمان شاب مصري من أبناء مدينة المنصورة، ومقيم في إيطاليا منذ 15 عام، مع زوجته وأولاده، تغنت بشجاعته وسائل الإعلام الإيطالية ونشرت صوره العديد من الصحف والمواقع الإخبارية.