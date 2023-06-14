علاء زينهم: “العمل مع الزعيم عادل إمام حلم لأي فنان”.. وكنت أذهب إلى المسرح بالتاكسي

تحدث الفنان علاء زينهم خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج “واحد من الناس” الذي يتم عرضه عبر قناة الحياة، عن المهن التي عمل بها قبل التمثيل، وتحدث عن بعض الكواليس في مسيرته الفنية.

وقال الفنان علاء زينهم: “عملت سائق سيارة نقل في العراق في عام 1982 لمدة 10 أشهر، ولكن تركت العراق بسبب تخوفي من الحرب في هذه الفترة، وعدت إلى مصر، وكنت ممثل مسرحي هاوي وقتها.”

وأضاف: “عملت بعدها محاسب في شركة تأمين وسائق تاكسي في نفس الوقت بسبب حبي الشديد للقيادة، وكنت أشارك في مسرحية الزعيم مع عادل إمام وقتها وأذهب إلى المسرح بالتاكسي.”

وكشف: ” كان نفسي أشتغل مع الزعيم عادل إمام من زمان، وسعيد بأن أمنيتي تحققت في النهاية، لأن العمل مع عادل إمام حلم لأي فنان، وكنت قد ترددت على مسرح ليسيه الحرية، الذي كان يجري به عادل بروفات مسرحيته وفي أحد الأيام كنت مع صديق لي في هذا المسرح وكنا نتحدث سويا عن رغبتنا في العمل مع الزعيم، ليأتيني هاتف في اليوم التالي يخبرني بموعد مقابلة الزعيم من أجل العمل معه.”

وصرح علاء زينهم: ” كان نفسي أشتغل مع أحمد زكي، ولكن لم تتيح لي الفرصة واشتغلت مع نجله هيثم، ونفسي أشتغل تأني مع الفنان ياسر جلال.”

وأنهى الفنان علاء زينهم حديثه حيث قال: ” رفضت دور رجل متحرش في فيلم مجنون أميرة من إخراج إيناس الدغيدي على الرغم من إصرارها على أن أقدمه، ولكنني اعتذرت عنه وبالغت في زيادة أجري من أجل أن يرفضوا تواجدي بالعمل على الرغم من عرضهم علي مبلغ ضخم في هذا الوقت.”