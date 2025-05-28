عقوبات صارمة لمخالفات الغش وحيازة الهاتف المحمول في امتحانات الثانوية العامة 2025

حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من الوقوع في مخالفات الغش أو حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات المتبعة في هذا الشأن صارمة وقد تصل إلى الحرمان من الامتحان لعامين دراسيين.

وفيما يلي توضيح للعقوبات المرتبطة بالغش وحيازة الوسائل الإلكترونية داخل لجان الامتحان:

حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة حتى وإن كان مغلقًا ، تُعد مخالفة تستوجب حرمان الطالب من أداء الامتحان في المادة محل المخالفة ، ويتم تحرير محضر رسمي بالواقعة من قِبل الملاحظ، بالتنسيق مع عضو الشؤون القانونية.

في حال وُجد الهاتف المحمول بحوزة الطالب وهو في وضع التشغيل ، يُعتبر ذلك مخالفة جسيمة تؤدي إلى حرمان الطالب من النجاح في جميع مواد العام الدراسي 2024-2025 بالكامل ، حتى وإن لم يُستخدم الهاتف في التصوير أو النشر عبر وسائل الغش الإلكتروني.

ضبط الطالب أثناء الغش باستخدام الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، مثل سماعات البلوتوث أو الساعات الذكية، وقيامه بتصوير الأسئلة أو الإجابات، يؤدي إلى تحرير محضر فوري، وحرمانه من أداء الامتحانات لمدة عامين دراسيين.

توصيات الوزارة:

شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى لجان الامتحانات دون اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والساعات الذكية، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية والإدارية.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا للجدول التالي:

الأحد 15 يونيو : التربية الدينية – التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو : الفيزياء (لشعبة العلمي) – التاريخ (لشعبة الأدبي)

الأحد 29 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو : الكيمياء (لشعبة العلمي) – الجغرافيا (لشعبة الأدبي)

الأحد 6 يوليو : الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا) – الأحياء

تأمل الوزارة من جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات وتفادي أي مخالفات قد تُعرضهم لخسارة مستقبلهم التعليمي.