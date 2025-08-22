عقد إيجار تحول إلى مأساة وحول السكن إلى بؤرة إجرامية في كوم حمادة بالبحيرة

رصد «نجوم مصرية» منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعنوان “أساة في كوم حمادة… مستأجر مسجل خطر يحوّل شقة مدرسـة بالمعاش إلى وكر رعب”، قام بنشره أحد النشطاء على المنصة الاجتماعية، ويدعى “ثروت الكورم”، والذي لم ينسى عمل إشارة إلى وزارة الداخلية المصرية من أجل التدخل السريع لإنهاء هذه المأساة.

القصة بدأت باستئجار شقة سكنية في عقار ملك المواطنة سميرة السيد محمد شحاته “مدرسة لغة إنجليزية على المعاش” من قبل زوجة المدعو “أحمد ظريف عبدالسلام الوكيل” والتي كان معها طفلان، وأكدت لمالكة العقار أن زوجها مسافر خارج مصر.

لكن الحكاية لم تكن كذلك، حيث فوجئت مالكة العقار أن الزوج بالسجن على ذمة قضية قتل، وبعد خروجه لم يخف ولم يستحي من ارتكاب سلسلة من التعديات داخل العقار، وكسر البوابة الرئيسية وأبواب الشقة، علاوة على ذلك فقد كسر كاميرات المراقبة، واعتدى على مالكة العقار بالسب والضرب، وسرق بعض المقتنيات الخاصة بها، ولم يكتفي بذلك بل قام بكل جرأة على القانون برفض الخروج من الشقة، وأخذ في عمل محاضر كيدية ضد مالكة العقار.

لقد تحولت الشقة السكنية المستأجرة إلى ساحة رعب لكل قاطني العقار بسبب زوج المستأجرة الذي صنفته الأجهزة الأمنية “عنصر شديد الخطورة”.

القضية تم توثيقها بمقاطع فيديو مصورة بواسطة كاميرات المراقبة بالعقار، مما يوضح أن الجريمة وقعت لا محالة ولا مهرب منها بالإنكار أو بالمراوغة في مشهد يطرح العديد من علامات الاستفهام، حين يتحول عقد الإيجار الموثق إلى هباء أمام البلطجة بحسب ناقل الخبر.

وتساءل صاحب الخبر والسبق “ثروت الكورم” حول هذه الحادثة قائلا “هل يُترك الأبرياء فريسة لعناصر إجرامية تتستر خلف شعارات زائفة؟ أم يتحرك القانون سريعًا ليعيد للشارع هيبته وللعمارة أمنها وللمواطنة سميرة حقها؟”.

جدير بالذكر أن مصدر هذا الخبر هو الحساب الخاص بـ «ثروت الكورم» على منصة الفيسبوك.