عفاف مصطفى: هالة صدقي صفعتني 6 مرات في “جعفر العمدة”

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس تصوير بعض المشاهد التي جمعتها مع الفنانة هالة صدقي خلال تصوير مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق 2023.

وقالت عفاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية على قناة “DMC”، أن الفنانة هالة صدقي تمتلك يدًا قوية للغاية حيث صفعتها ست مرات حقيقية على وجهها، مضيفة: “محدش كان يقدر يعمل كدة معايا مهما كان هو مين، ولكن هالة صدقي قدرت تعمل كدة، إيديها مليانة عضلات ولكم أن تتخيلوا قوة القلم الواحد”.

وعن علاقتها بالفنانة ريهام حجاج قالت: “ريهام حجاج إنسانة بمعنى الكلمة، وأحداث غزة أثرت عليها جدًا خاصة أنها أنجبت توأم”، لافتة إلى أنها إلى حملة ممنهجة لتشويه صورتها، ولكنها امرأة صامدة ومتماسكة.

وأشارت الفنانة عفاف مصطفى أنها تشارك حاليًا في مسلسل كوميدي، وتؤدي من خلاله دور مُعلمة تاريخ.