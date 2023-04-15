عفاف شعيب بالفيديو : بيجيلي عرسان كتير لحد دلوقت بس أنا برفض

ظهرت الفنانة المصرية القديرة عفاف شعيب في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة خلال شهر رمضان الحالي ٢٠٢٣، على شاشة قناة المحور الفضائية.

وتحدثت الفنانة عفاف شعيب في هذه الحلقة عن أمور كثيرة شخصية بجانب الأمور العملية، فتحدثت مثلاً عن زواجها من قبل الذي لم يستمر سوى ثلاثة أشهر ومن ثم انفصلت عنه.

كما تحدثت أيضا عن العرسان الذين يتقدمون لها في هذه الفترة وقالت أن الكثير يأتي لها هذه الأيام : “بيجيلي عرسان كتير لحد دلوقت بس أنا برفض، لأن عيب ميصحش اتجوز في الوقت ده وأنا قادرة أعف نفسي خلاص”.

فيديو عفاف شعيب مع العرافة بسمة وهبة