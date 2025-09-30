عصام عمر يشارك في رمضان 2026 ب”عين سحرية”.. والتصوير سينطلق قريبًا

عين سحرية

يشارك النجم عصام عمر في موسم رمضان 2026 بمسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود، ولم يتم الاستقرار إلى الآن على بقية النجوم. المسلسل سيكون بعيدًا عن الكوميديا ومن المقرر أن يتم بدء تصويره في بداية شهر ديسمبر القادم.

بطل العالم

يُذكر أن عصام عمر يقوم حاليًا بتصوير مسلسل “بطل العالم”، من بطولة جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، وآدم النحاس.

من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل “بطل العالم” ينتمي إلى نوعية الأكشن كوميدي، وتدور الأحداث حول “صلاح الحريف”، ملاكم سابق تجبره الظروف على أن يعمل حارسًا شخصيًا، ولكن حياته ستنقلب رأسًا على عقب بعد أن تظهر فتاة في حياته تُدعى “دنيا الجندي”، تبدو ثرية لكنها تعاني من تراكم الديون عليها وغياب والدها. تطلب منه أن يساعدها في استعادة ميراث أبيها، فيخوضان مطاردة ورحلة مثيرة مليئة بالمغامرة والتشويق والمواقف الكوميدية، يقودها زعيم المراهنات “المحروق”. ومع تصاعد الأحداث يكتشف صلاح أن النجاة ليست في الهروب من الخطر، بل في إعادة اكتشاف معنى الحب، الثقة، وفرصة ثانية للحياة.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر أن يُعرض قريبًا على منصة يانجو بلاي.