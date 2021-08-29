“عزيز الشافعي” يحتفل بتخطي أغنية “أنغام” الجديدة المليون مشاهدة

طرحت المطربة أنغام أغنية جديدة بعنوان ” ونفضل نرقص” منذ أسبوع، على قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات الشهير YouTube.

وحققت الأغنية مليون مشاهدة، كما احتلت المركز ال 13 لتريند يوتيوب، حيث تصدر المركز الأول أغنية ” على عيني ” للمطرب أحمد كامل.

واحتفل عزيز الشافعي مؤلف وملحن أغنية أنغام الجديدة بتخطي الأغنية المليون مشاهدة على YouTube، حيث علق على حسابه الشخصي على Instagram ” أنغام الحلوة وغنوتنا الحلوة #ونفضل نرقص، عدت المليون مشاهدة عاليوتيوب ومستمرة فالترند وبتسحرنا كالعادة ”

أغنية “ونفضل نرقص” كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماس أمير محروس، إخراج عادل جمال.

يشار إلى أن أنغام أحيت حفلا غنائيا الجمعة الماضية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وكان من المقرر إحياء هذا الحفل يوم 30 يوليو الماضي، ولكن أعربت أنغام عن تأجيله ليقام في موعده 27 أغسطس الماضي.

وعبرت أنغام عن سعادتها بتقديم هذا الحفل، حيث علقت بهذه الكلمات على حسابها الشخصي على Instagram “أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع حفل امس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي ارجو تكون هذه الطاقه وصلتكم واسعدتكم كما اسعدتوني”