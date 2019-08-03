عروض تي أي داتا الجديدة واحدث أسعار باقات الأنترنت ومصير الباقات السابقة من we

عروض tedata الجديدة، قامت حاليا شركة تي داتا بتحديث عروض وباقات الأنترنت المنزلي لتبدأ بسرعة 30 ميجا وتنتهي بسرعة 100 ميجا، والعديد من الأشخاص يريدون معرفة مصير الباقات السابقة مثل باقي الخمسة ميجا والعشرة ميجا والخامسة عشر ميجا. أعلنت تي أي داتا عن إلغاء جميع الباقات مثل 5.10.15 ميجا وتحويلي إلي باقة 30 ميجا بسعر 128 جنية بالإضافة إلي الضريبة لتصبح 137.8 جنية شهريا ويمكنكم تجديد باقة الأنترنت شهريا في الميعاد المخصص لها أو تحويل الباقة إلى الميجا الأعلى والسرعة الأعلى حسب ما تريدون علما بان الباقات اقل من 30 ميجا سوف تحول بشكل أوتوماتيك.

عروض باقات تي داتا الجديدة

أولاً باقة السوبر

اشتراك 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيه شهريا. اشتراك 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيه شهريا. اشتراك 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريا.

ثانيا باقة الميجا

اشتراك 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيه شهريا.

ثالثا باقة الترا

اشتراك 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيه شهريا. اشتراك 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريا.

دفع فاتورة الأنترنت والاستعلام عن فاتورة النت