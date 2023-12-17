عرض فيلم “آل شنب” في مهرجان الجونة السينمائي.. الليلة

يعرض اليوم الأحد الفيلم المصري “آل شنب” في مهرجان الجونة السينمائي لدورته السادسة، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، داخل مركز الجونة للمؤتمرات في تمام الساعة السادسة مساء.

بوستر فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم “آل شنب” حول حدوث حالة وفاة لأحد أفراد العائلة، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية لحضور الجنازة والعزاء، وخلال فترة الحداد تتجمع عائلة آل شنب المكونة من 4 شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: ليلى علوي، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، لبلبة، سوسن بدر، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، أحمد عصام، هبة يسرى، نورين أبو سعدة، وتأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.