أيام قليلة وسيحل علينا عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره الكثير من المسلمين بفارغ الصبر وذلك ليأخذون قسطا من الراحة من أعمالهم وذلك السبب الرئيسي وراء البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» عن عدد أيام الإجازة المسموح بها لهم حيث إنه وفقًا للحسابات الفلكية تبدأ وقفة عرفات يوم الثامن من يوليو الموافق يوم الجمعة على أن تكون أول أيام العيد يوم التاسع من يوليو وستستمر العطلة لمدة 5 أيام تنتهي في الثاني عشر من يوليو 2022.

عدد إجازات عيد الأضحى المبارك في مصر

يذكر أن تلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والعام وذلك وفقًا لقرار رئاسة الوزراء في جمهورية مصر العربية، وفي حالة تشغيل العامل في إحدى القطاعات الخاصة لظروف استثنائية يتم مضاعفة الأجر الخاص به وفقًا للاتفاق معه.

وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض إجازة عيد الأضحى الذي يجدون فيها فرصة للاحتفال فيها مع أسرهم والخروج إلى المتنزهات والحدائق وتوطيد صلة الرحم بينهم وبين أفراد عائلتهم الذي لا يتمكنون من رؤيتهم بسبب أعمالهم، كما أنهم أيضا يقومون في العيد بممارسة الشعائر الدينية مثل الذهاب إلى فريضة الحج وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين من أقاربهم ثم من حولهم، كما أنهم يرتدون الملابس الجديدة أيضا في صباح العيد ويعطون الصغار النقود من أجل نشر السعادة في تلك الأيام المباركة التي لا تأتي غير مرة واحدة في العام على الأمة الإسلامية.

مدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

كما ذكرنا لكم من خلال سطور فقرتنا الماضية أن الإجازة ستكون خمسة أيام للعاملين بالقطاع الحكومي وثلاث أيام للعاملين بالقطاع الخاص حيث أن بدايتها سيكون يوم الجمعة الثامن من يوليو إلى يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو وذلك وفقا لما أقرته هيئة البحوث الفلكية ومشيخة الأزهر الشريف بمصر.