عبير الشرقاوي مهاجمة يحيى الفخراني :«تنمر عليا بسبب حجابي وأعرف عنه أنه ملتزم وغير منحرف»

روت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، عن تفاصيل تعرضها للسخرية والتنمر زميلها الفنان يحيى الفخراني، موضحة أنها تعرضت لهذا الأمر لكونها مرتدية الحجاب، وفقا لتصريحاتها للقاهرة 24.

وقالت عبير الشرقاوي في التصريحات الصحفية، أنها ارتدت الحجاب وكانت تقدم عمل إذاعي في أحد المرات والتقت بالفنان يحيى الفخراني، متابعة أنها توجهت إليه من أجل إلقاء التحية عليه.

وكشفت عبير الشرقاوي، عن صدمتها من الفنان يحيى الفخراني بأنه نظر إليها “من تحت لفوق” مثلما وصفت دون السلام عليها ، مؤكدة أنها تعتبر هذا الأمر اعتبرته تنمر عليها بسبب حجابها .

وأوضحت أنها كانت تظن في الفنان يحيى الفخراني أنه ملتزم وليس منحرفا، قائلة :”احنا نعرف عنه انه ملتزم ومش منحرف بس مكناش نعرف عنه انه متدين”.

وتابعت حديثها أنها تعرضت أيضا للتنمر بشكل وصفته بـ”الرهيب”، حينما التقت بالفنان الراحل سمير صبري في إحدى الإمسيات وفاجئها بالتنمر عليها بسبب حجابها قائلة :” تنمر عليهاب شكل رهيب لما قابلته مرة واحدة”.

جدير بالذكر أن عبير الشرقاوي دائما ما يكون لديها أراء تنتقد من خلالها بعض الأعمال الفنية وكان أخرها مسلسل “أزمة منتصف العمر”، الذي أعتبرته عملا لا يصلح للمجتمع المصري وأنه روج لفكرة قبول الذنوب والترويج لها.