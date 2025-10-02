عبدالعليم خطاب.. خال “هنادي” الذي جمع بين التمثيل والإخراج والشعر

يُعرف الفنان عبدالعليم خطاب لدى الكثيرين بأنه خال شخصية “هنادي” في فيلم دعاء الكروان، ذلك الدور الذي ارتبط في أذهان المشاهدين بصرخة فاتن حمامة الشهيرة: “وين هنادي يا أماي”.

ورغم أن الفيلم كان محطة بارزة في مسيرته، إلا أن عبدالعليم خطاب ترك بصمة أوسع من مجرد أدوار الشر التي جسدها على الشاشة.

ينتمي خطاب إلى جيل مميز من الفنانين، فقد حصل على شهادة البكالوريا وكان من أوائل دفعته في معهد الفنون المسرحية، ثم حصل على بعثة إلى لندن لدراسة التمثيل، ليعود بعدها إلى مصر مسلحًا بالعلم والخبرة.

وما قد لا يعرفه الكثيرون، أن الفنان الذي اشتهر بتجسيد أدوار القسوة كان في الحقيقة طيب القلب، متعدد المواهب، وصاحب إسهامات متنوعة في مجالات عدة.

لم يقتصر نشاطه على التمثيل، بل عمل مساعد للمخرج الكبير يوسف وهبي، ثم خاض تجربة الإخراج بنفسه في أفلام مثل سلوى، جزيرة الأحلام والعلمين الذي كتب قصته وأخرجه.

كما شارك في إخراج عدد من المسلسلات الإذاعية التي تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور. وإلى جانب ذلك، كان شاعرًا يكتب المقطوعات والأبيات، وله قصائد نُشرت في مجلة “الشاعر” عام 1950، بينها قصيدة هجائية ساخرة بعنوان مطرب، وأخرى طريفة موجهة إلى الشاعر صالح الشرنوبي.

وفي حوار سابق مع ابنته، كشفت عن طقوس والدها اليومية الصارمة، حيث كان يعود إلى منزله في الثانية ظهرًا ليتناول الغداء مع أسرته ثم يأخذ قيلولة حتى الخامسة، في وقت كان يُحظر فيه على أفراد الأسرة إحداث أي ضوضاء.

وبعد استيقاظه، كان يتناول قهوته ويغادر لمتابعة أعماله أو لقاء أصدقائه، على أن يعود في التاسعة مساء، وهو الموعد الذي تعرف فيه الأسرة أن عليهم الاستعداد للنوم.

ظل عبدالعليم خطاب وفيًا لفنه حتى آخر أيامه، ينفق من ماله الخاص على مشاريعه، ويعمل دون توقف.

ولم يعرف في سنواته الأخيرة المعاناة التي مر بها بعض نجوم جيله، إذ رحل في هدوء عقب صلاة الفجر وهو يتلو آيات من المصحف، ليظل حاضرًا في ذاكرة الفن المصري كفنان ملتزم، شاعر، ومخرج لم ينل حقه من التقدير الذي يستحقه.