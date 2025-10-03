عباس شراقي يوضح مدى احتمالية غرق أراضي طرح النهر

أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة بعض التفاصيل المتعلقة بتحذيرات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن احتمالية ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة بسبب فيضانات السودان الناتجة عن تصريف مياه سد النهضة الإثيوبي.

وكان رئيس الوزراء قد حذر المزارعين لأراضي طرح النهر (الأراضي الجانبية التي تقع في نطاق مجرى النهر أو داخل النيل مثل بعض الجزر ذات المستوى الأعلى قليلا من سطح الماء) من احتمالية ارتفاع مستوى الماء وغرق الأراضي والبيوت.

وأضاف مدبولي أن السد العالي ينظم منسوب مياه النيل طوال العام، وغالبا لا تغمر المياه تلك الأراضي، وهذا يشجع المزارعين على استغلالها وتأجيرها من وزارة الري لخصوبتها العالية، وعلى من يستخدمها الحذر خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذه التحذيرات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء تأتي إبراء للذمة من أي خسائر قد تحدث في المستقبل نتيجة لارتفاع منسوب مياه النيل على الرغم من أن المزارعين يعلمون أن تلك الأراضي قد تغمرها المياه في أي وقت طوال العام، وليس لهم حق في طلب أي تعويض حال الغرق، لكن لندرة حدوث ذلك فهم يقبلون على زراعة تلك الأراضي.

السد العالي

وأشار شراقي إلى أن السد العالي على أتم الاستعداد لاستقبال الإيراد السنوي الجديد الذي يبدأ في الأول من أغسطس من كل عام لكنه بدأ متأخرا حوالي شهر خلال السنوات الأخيرة بسبب التخزين في سد النهضة وبدأ وصول المياه في بداية سبتمبر الماضي بكميات تتعدى 600 مليون متر مكعب يوميا طوال شهر سبتمبر بسبب التصريف من السدود السودانية بداية ثم التصريف من سد النهضة خاصة بعد الافتتاح في 9 سبتمبر الماضي، وبهذا فإن السد العالي في بداية تخزين الحصة السنوية.

واستطرد أستاذ الموارد المائية بحديثه عن السد العالي وقال “إذا اقترب منسوب بحيرة ناصر من 182متر فإنه في هذه الحالة يتم فتح مفيض توشكى لتصريف الزيادة خاصة إذا كانت الأمطار مستمرة بغزارة”.

ونوه شراقي إلى أن وزارة الري قد تضطر إلى ضخ كمية أخرى من المياه الزائدة مع الاستخدامات اليومية وصرفها في البحر المتوسط عبر قناطر إدفينا على فرع رشيد، وهذا يترتب عليه ارتفاع منسوب النيل وغرق بعض أراضي طرح النهر الأكثر انخفاضا كما هو الحال في المنوفية والبحيرة.

ما زال التخزين مستمر في السد العالي

وذكر شراقي أن التخزين في بحيرة ناصر ما زال مستمرا إلى الآن بصورة منتظمة، والأمطار هذا العام كانت في المجمل متوسطة وهذا هو معدلها الطبيعي في النصف الثاني، وكانت أقل من المتوسط في النصف الأول من موسم الأمطار.

وعبر الخبير المائي عن توقعاته عن الأيام القادمة بقوله “أعتقد أننا لن نحتاج إلى صرف المزيد من المياه عبر النيل لأننا في نهاية موسم الأمطار، وما زال التخزين في السد العالي مستمرا دون الحاجة إلى التفريغ في النيل”.

وأما في حالة الاضطرار قال شراقي “سوف نصرف الزيادة عن طريق مفيض توشكى إلى الصحراء بعيدا عن نهر النيل حتى لا نتسبب في أي ضرر لأي أراضي بما فيها طرح النهر”.