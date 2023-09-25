عالم هولندي يتنبأ بوقوع زلزال بقوة 8.5 ريختر في مصر بالساعات المقبلة.. فماذا قالت البحوث الفلكية؟

وضح الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما قاله العالم الهولندي “هوغربيتسعن” إمكانية وقوع زلزال تصل قوته إلى 8.5 ريختر بالساعات المقبلة داخل مصر، حيث قام بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” يوم الأحد الماضي، وقال إن هذا العالم ليس له علاقة بعلم الفلك أو الزلازل، وكل ما حذر منه ما هو إلا تنجيم فقط وليس له أي أساس من الصحة.

العالم الهولندي هوغربيتس أو كما يقال عليه "عراف الزلازل" _ المصدر: الأسبوع

كما أشار إلى أن هذا العالم إذا كان لديه القدرة على التنبؤ بمثل تلك الكوارث الطبيعية، لماذا لم تستعين به الدول الأكثر عرضة لمثل تلك الكارثة!.

وقال نصاً: “هذا مُنجم والميديا تعطيه أكبر من حجمه، العالم أجمع لا يسمع أو يعرف عنه شيئًا”.

كما وضح الدكتور جاد أنه لا صحة أيضا لما تم تداوله عن اصطدام كويكب بكوكب الأرض، ونصح الجميع بعدم تصديق مثل تلك الشائعات.