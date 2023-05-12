عالم اجتماع يكشف مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء انتقاد الفنان محمد رمضان

حل الدكتور سعيد المصري، أحد علماء الاجتماع، ضيفا على برنامج حديث القاهرة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر شاشة قناة القاهرة والناس في حلقة مساء الخميس 11 مايو، وكان له تصريح غير متوقع عن الفنان محمد رمضان.

عالم اجتماع عن انتقاد محمد رمضان: اللون السبب

كشف الدكتور سعيد المصري مفاجأة حول تحليله لسبب النقد المستمر الذي يتعرض له الفنان محمد رمضان قائلا: السبب ليس له علاقة بالمحتوى الذي يقدمه، لكن له علاقة بلون بشرته.

وفي هذه اللحظة تدخل الإعلامي إبراهيم عيسى قائلا: لكن هذا الكلام خطير للغاية، ومن الصعب الحكم على ضمائر الناس.

وهنا رد عالم الاجتماع قائلا: أتحدث عن نصوص التعليقات التي يتم توجيه النقد ل محمد رمضان من خلالها، إذا قمت بجمعها كلها وفحصتها سوف تجد أن هناك بعض التفاصيل بداخلها متعلقة باللون حتى وإن لم تكتب الكلمات بشكل صريح.

عالم اجتماع يفجر مفاجأة عن الأسباب الحقيقية للانتقادات الموجهة للنجم #محمد_رمضان .. و #ابراهيم_عيسى يرد: ده كلام خطير جدا#حديث_القاهرة#القاهرة_والناسMohamed Ramadan Posted by ‎القاهرة والناس‎ on Thursday, 11 May 2023

وعبر إبراهيم عيسى عن دهشته قائلا: رغم ذلك محمد رمضان حقق نجاح ساحق ماحق، وهو الأمر الذي يدل على وجود تناقض لدى البعض.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور سعيد المصري على ضرورة أن يتصدى الإعلام لكل هذه الأشكال من التنمر.