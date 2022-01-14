عاصفة رملية تضرب مصر.. وتوقف بحركة الملاحة

فضل الشتاء مليء بالعواصف والرياح المليئة بالرمال والأتربة، وعادة ما يعاني الكثير من الأشخاص من أمراض الحساسية بسبب هذا المناخ الغير مناسب، وهذا الأمر يدفع الكثير من الأشخاص إلى البقاء في المنزل وتناول الأدوية حتى لا يتعرضوا إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة نشاط للرياح والعواصف الرملية والأتربة في العديد من المناطق أهمها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ولهذا تم تقديم بعض النصائح من الهيئة العامة للارصاد الجوية في مصر من أجل الوقاية من آثار هذه العواصف الترابية:

يجب على المواطن أن يسير بعيدًا عن اللوحات الإعلانية الكبيرة والمنازل وجميع أعمدة الإنارة في الطرقات.

ويجب إغلاق كافة النوافذ والأبواب في المنزل، وإذا كان يتواجد مكيفات في منزلك يجب عليك إغلاق الفتحات الخاصة به من أجل منع الاتربة من الدخول إلى المنزل.

أما أثناء القيادة فيجب على الفرد أن يقود بحذر ويخفض من السرعة خاصة على الطرق السريعة، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وضع أقمشة مبللة يمكن وضعها على الأنف والفم في حالة ما إذا لم يتمكن الفرد من استنشاق هواء نقي.

ويجب أن يتواجد مع الفرد جميع أدوية مضادات الحساسية التي يستخدمها باستشارة الطبيب في أي وقت.

كما تضمنت النصائح ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل للوقاية من الأتربة بجانب الوقاية من فيروس كورونا.

كما صرحت استشاري التغذية العلاجية إلى أنه من الضروري تنظيف الرئة من الأتربة التي تدخل إليها، وقامت بعرض بعض الوصفات الضرورية والتي تساعد على تنظيف الصدر وحمايته من الأتربة، ومن أهم هذه الوصفات وصفة (ورق الجوافة) والذي يمتلك القدرة على تنظيف الرئة من كافة السموم الموجودة فيه.

كما يمكن استخدام ورق الجوافة بعدة طرق، حيث يمكن:

تناول ورقة الجوافة مثل المشروبات الساخنة.

ويمكن استنشاقه مباشرة.

وبجانب ورق الجوافة يمكن استخدام البابونغ والكاموميل لتنظيف الرئة وحمايتها، وكما نرى فإن أهم الأشياء التي تؤثر بشكل إيجابي على الفرد في هذه الأجواء هي المشروبات الساخنة وخاصة الأعشاب الطبيعية.