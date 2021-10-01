“عاشت فيها فترة مع النجم عمر الشريف”.. طرح شقة الراحلة فاتن حمامه بعمارة الليبون بالمزاد العلنى

قامت صحيفة الأهرام القومية، فى العدد الصادر لها اليوم 1 من شهر أُكتوبر لعام 2021، بنشر إعلان عن بيع شقة كانت تمتلكها الفنانة فاتن حمامة فى عمارة الليبون، وذلك عن طريق المزاد العلنى، على أن يقام المزاد فى 27 من شهر أُكتوبر الحالى.

وكانت الشقة من ممتلكات الراحلة فاتن حمامة، والتى قضت فيها فترة كبيرة من عمرها، ولكن سنوات الزواج من الفنان عمر الشريف فكانت على النيل وحديقة الأسماك وشارع الجبلاية بالزمالك.

وتعد عمارة الليبون واحدة من أشهر وأقدم العمارات فى القاهرة، والتى سكن فيها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، والتى جمعتهم الجيرة الطويلة، ولم تكن فاتن حمامة هى الوحيدة التى عاشت فى تلك العمارة، ومن أهم الفنانين الذين إشتروا شقق فى هذه العمارة “شيريهان، فريد الأطرش، سامية جمال، محرم فؤاد”، على حسب المقال الذى نشره الكاتب الصحفى صلاح منتصر فى جريدة الأهرام.

وجديراً بالذكر أن فاتن حمامة ولدت فى 27 من شهر مايو لعام 1931، وهى ممثلة مصرية لقبت بسيدة الشاشة العربية، والكثير منا يعتبرها علامة واضحة فى تاريخ السينما المصرية، حيث أنها عاشت مراحل مختلفة فى تطور السينما المصرية، وشاركت بشكل كبير فى تقديم دور جديد للسيدات بصورة عامة من خلال السينما المصرية، وقد تم إختيارها كأفضل ممثلة وتم إختيار 18 من أفلامها من بين أفضل 150 فيلماً أحسن ما قدمته السينما المصرية، كما حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى عام 1999، وفى عام 2000 حصلت على جائزة نجمة القرن من منظمة الكُتاب والنُقاد المصريين، كما حصلت أيضاً فى عام 2001 على وسام الأُرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب فى نفس العام.

الفنانة فاتن حمامة تزوجت ثلاثة مرات، الزيجة الأُولى من الراحل عز الدين ذو الفقار، والثانية من النجم العالمى عمر الشريف، وأخر زيجة كانت من الدكتور محمد عبدالوهاب، ولكن زواجها من الفنان عمر الشريف هو الأهم والذى لا يمل أحدأً من الحديث عنه.