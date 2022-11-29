عادل إمام.. أهل زوجتي مكانوش موافقين بكومبارس لبنتهم 

تصدر النجم المصري عادل إمام محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جوانب من حياته الشخصية من بينها قصته مع زوجته التي لا يعلم الكثير من جمهوره عنها أي شئ فلم تتصدر الساحات الإعلامية أو السينمائية واكتفى عادل إمام بأن تكون له هو فقط.

عادل إمام وقصة حبه مع زوجته هالة الشلقاني

جمعت عادل إمام بزوجته هالة الشلقاني قصة حب خاصة فهي لم تكن من الوسط السينمائي أو الإعلامي ولم تظهر على الساحة الإعلامية لسنوات طويلة، وكان عادل إمام قد تعرف على زوجته عن طريق الصدفة أثناء تواجده بمنزل صديق له وكانت جارته واعجب بها من أول نظرة بالرغم من أنه لم يكن يخطط للزواج ولكن غير رأيه سريعًا بعدما جمعته قصة حب مع زوجته.

عادل إمام أهل زوجتي مكانوش موافقين عليا

كشف النجم القدير عادل إمام خلال استضافته في برنامج سابق عن تقدمه لطلب إيد زوجته هالة الشلقاني قائلًا.. “هالة كانت هي من إحدى عائلات الإقطاعيين، وكان من الصعب جدا إنها تتجوز كومبارس، وهم بالفعل مكنوش موافقين بس هي أصرت، لأن شغلتنا بتعتمد على الرزق والقدر”، وأكمل عادل إمام حديثة عن زوجته.. “قعدت سنتين معنديش مليم واحد، وهالة قالت لا هنتجوز، وقعدنا ندور على شقة، ومكنش فيها عفش وبعدين أسيسناها مع بعض حاجة بحاجة”.