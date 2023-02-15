عاجل .. وفاة عريس داخل قاعة الأفراح وإصابة العروسة آثر وقوع رافعة متخصصة برفع العرسان بالقاعة

تلقى مدير أمن قنا، اللواء “إيهاب طه”، إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع عريس وإصابة عروسته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض ١٠ بمحافظة قنا بصعيد مصر.

حيث لقي عريس مصرعه، داخل قاعة أفراح، مساء الأربعاء، وذلك عقب سقوط رافعة مخصصة لرفع العريس والعروسة بالقاعة بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

وتبين من المعاينة من قبل رجال الشرطة مصرع العريس يسمى محمد، ويبلغ من العمر ٢٦ عاما، يعمل مهندس، ومقيم بمدينة قنا، وذلك إثر سقوط رافعة مخصصة لرفع العرسان داخل القاعة، وإصابة زوجته أثناء الاحتفال بعد عقد قرانهما داخل قاعة الأفراح.

في غضون ذلك، تم نقل جثة العريس والعروسة المصابة إلى مستشفى قنا العام، وتم انتداب الطب الشرعي تمهيدا للتصريح بالدفن.

علاوة على ذلك، تم تحرير محضر بالحادث وتم إخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.