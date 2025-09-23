عاجل| وفاة الأب والأم وإصابة نجلهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي في نطاق دمنهو

انقلبت سيارة ملاكي كانت تستقلها أسرة كاملة على الطريق الزراعي في نطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى وفاة الأب والأم وإصابة نجلهما بعد السقوط في مياه ترعة كوبري المهندس بطريق «القاهرة_الإسكندرية» الزراعي.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات الحادث وحرر محضر بالواقعة، وجار عمل الإسعافات الضرورية لنجلهما.

بدأت الحكاية عندما تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة على الطريق الزراعي القاهرة_ إسكندرية بنطاق مركز دمنهور وحرر المحضر اللازم للواقعة.

وبمجرد وصول البلاغ انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث وتبين وفاة كلا من: أميرة محمد فتح الله السيد، 29 عاما، محمد علي عبدالعال، 40 عاما، وتم وضع جثتيهم داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جاري الآن عمل الإسعافات اللازمة لنجلهما ويدعى محمد 10 سنوات.

والجميع مقيم بمركز المحمودية محافظة البحيرة، تم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.