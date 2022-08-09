عاجل| وفاة الفنانة القديرة رجاء حسين

توفيت منذ قليل الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين, عن عمر يناهز 83عاما بعد صراع طويل مع المرض,وفقا لتصريحات صحفية للفنان أشرف زكي, نقيب المهن التمثيلية.

و أضاف أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطةبالشيخ زايد بعد صلاة الظهر, وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة.

و كان نقيب المهن التمثيلية قد غرد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”,”وفاة الفنانة وكتب:”الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله”.

و كانت الفنانة القديرة قد خضعت في وقت سابق لعملية جراحية في المعدة مؤخرا و ذلك بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد.

كما تعرضت لإصابة شديدة في ذراعها بسبب سقوطها من السلم, و ذلك بالتزامن مع ندوتها في مهرجان القاهرة القومي للسينما, ولذلك لم تتمكن من حضور الندوة.

ولدت رجاء حسين في الأول من فبراير 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، عملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.كانت متزوجة من الممثل سيف عبد الرحمن.

لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين مثل فيلم عودة الإبن الضال, و من أهم أعمالها مسلسلات مفتش المباحث, مارد الجبل, على باب زويلة, أحلام الفتى الطائر, المال و البنون, ذئاب الجبل, الشهد و الدموع, زيزينيا.

و من أشهر اعمالها السينمائية المشاركة في أفلام, أفواه و أرانب, عودة الإبن الضال, نوارة ,ونس.