عاجل توفيت صباح اليوم الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة حيث كانت الفنانة قد خضعت سابقا لعملية جراحية في المعدة العام الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب أرتفاع إنزيمات الكبد، وتوفت عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد مشوار فني طويل قدمت فيه العديد من الأعمال الرائعة التى مازالت محفورة في ذهن جميع المشاهدين، سيقام اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة الرحلة عقب صلاة الظهر، من مسجد الشيخ زايد ولم يحدد أسرة الفقيدة موعد ومكان قبول العزاء حتى الآن. ونشر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفاة الفنانة وكتب «الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله».

عاجل وفاة الفنانة القديرة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاماً

ولدت الفنانة رجاء حسين في واحد من فبراير 1937 بمحافظة القليوبية، حيث بدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، عملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما، وقدمت الراحلة العديد من الأعمال الفنية. تزوجت الراحلة رجاء حسين من الفنان سيف عبدالرحمن عن قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح حيث تعرفت عليه عن طريق الفنانة الراحلة سناء جميل والتى أتت به فى أحد العروض المسرحية وتعرفا سويا ومنذ هذه اللحظة قرر سيف الارتباط بها واعترف لها بإعجابه. وأثمر زواجهم بطفلين كريم وأمل، وكشفت الفناة رجاء حسين بتصربح عن قرار انفصالها عن زوجها بعد أن دام 51 عاما من الزواج جعلها تشعر بالانطلاق، وقالت “أولادي كانوا سببًا في تأخر اتخاذي لهذا القرار”.

فقدت الفنانة رجاء حسين أبنها الوحيد

حيث تعرضت الفنانة رجاء حسين فى حياتها الى صدمة كبيرة ، بعد أن فقدت نجلها كريم وكان يعمل ضابطاً، حين استشهاد في عام 2014، وعلى الرغم من الصبر والقوة التى كانت تظهر بها فى البرامج التليفزيونية، إلا أنها كانت تبكي فى كثير من الأحيان حين يأتي سيرته. وقالت أيضاً عندما زواجت ابنتها جعلها تشعر بأنها أتممت رسالتها في الحياة.

أعمال الفنانة الراحلة رجاء حسين

أول ظهور سينمائي لها كان في فيلم “قلوب الناس” مع فاتن حمامة وأنور وجدي في عام 1954، ثم شاركت بدور صغير في فيلم “الخرساء” مع سميرة أحمد، لتبدأ بعد ذلكف، وفي بداية مشوارها عام 1976، أختارها المخرج العالمي يوسف شاهين لتشارك في فيلمه “عودة الابن الضال”، والذي كان نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني، حيث تعلمت وأستفادت من خبرات الراحل يوسف شاهين الكثير مما جعلها تنال شهرة واسعة على يده. ومن أهم المسلسلات التي شاركت بها حيث تركت بصمة رائعة بأدائها المميز وأحب الأعمال إلى قلبها هم مارد الجبل، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، شجرة اللبلاب، الشهد والدموع، وريا وسكينة”. والأفلام التي شاركت فيها فيلم عودة الابن الضال، فيلم أفواه وأرانب حصلت على الجائزة الأولى عن الدور الثاني، فيلم مال ونساء. وأوضحت الفنانة رجاء حسين بأتخذها قرار ترك السينما مرتين في حياتها المهنية، الأولي بعد تهميش دورها في فيلم المهاجرين ورغبته في لعب دور معين.

أعمالها الفنية من المسلسلات

مفتش المباحث.

المناسبات (1988).

مارد الجبل.

لدواعي أمنية.

اللص والكلاب.

على باب زويلة.

أحلام الفتى الطائر.

ذئاب الجبل.

المال والبنون.

زيزينيا.

شجرة اللبلاب

الشهد والدموع.

حساب السنين.

ريا وسكينة

الشهد والدموع

شباب رايق جدا

عائلة حاحا

وكانت أخر أعمالها عايزة أتجوز.

من الأفلام

الليالي الدافئة.

عودة الابن الضال.

أفواه وأرانب.

مال ونساء.

نوارة.

ونس.

من المسرحيات