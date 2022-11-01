عاجل| وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض وهذه أخر كلماته

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة عبدالمحسن السيد، الشهير بـ”الشيف اسامة السيد”، منذ قليل ، عن وفاته بعد صراع مع المرض في منشور على الصفحة الرسمية .

وعبر محبي الشيف اسامة السيد عن حزنهم الشديد على رحيله وقدموا خالص التعازي لأسرة الفقيد، ودعوا له بالمغفرة والرحمة خاصة أنه كان ذكر أنه يعاني من المرض وطلب دعاء الكثيرين من معجبيه.

من هو الشيف أسامة السيد

ولمن لا يعرف الشيف أسامة حسن فهو يعتبر، من أوائل من قدموا برامج الطبخ على شاشة التليفزيون، فهو طباخ وشيف مصري ومستشار تغذية ومؤلف العديد من كتب “الأكلات”، وشغل منصب رئيس جمعية الشيفات المصريين.

وقدم الشيف أسامة السيد في عام 2002 برنامجه “مطبخ سي السيد”، على شاشة قناة دريم، ثم برنامج “مع أسامة أطيب”، على قناة دبي في عام 2004، واستمر في تقديم أهم برنامج الطبخ وكان أخرها على قناة “سي بي سي سفرة”، حيث قدم برنامج “من مطبخ أسامة”، في عام 2015.

كلمات الشيف أسامة السيد الأخيرة

وكان الشيف أسامة السيد يعاني من المرض وكتب عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، ما يدل على ذلك وطلب الدعاء له وتضمن المنشور الذي نشره :” أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن.تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.