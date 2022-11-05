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عاجل.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراعه مع المرض وأخر ما نشره عبر صفحته الرسمية

ادهم إمبابي

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة عبد المحسن السيد عن هبر وفاته منذ قليل حيث انه كان في صراع مع المرض منذ شهور، وتم الأعلان عن خبر الوفاة من خلال منشور عبر صفحته الرسمية

من هو الشيف أسامة السيد

هو شيف مصري مشهور ويعتبر من اوائل من قاموا بتقديم برامج الطبخ عبر شاشات التلفزيون، وهو مستشار ايضا في التغذية السليمة وقام بعمل العديد من كتب الأكلات، وكان يشغل منصب رئيس جمعية شيفات مصر.

اخر ما نشره الشرف اسامة السيد عبر صفحته الرسمية

ادهم إمبابي

خريج كلية زراعة قسم biotechnology جامعة عين شمس، محب للقراءة والكتابة ومطلع على الاخبار والاحداث المحلية والعالمية، اكتب في مختلف المجالات خصوصا في المجالات الرياضية.

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