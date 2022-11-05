عاجل.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراعه مع المرض وأخر ما نشره عبر صفحته الرسمية

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة عبد المحسن السيد عن هبر وفاته منذ قليل حيث انه كان في صراع مع المرض منذ شهور، وتم الأعلان عن خبر الوفاة من خلال منشور عبر صفحته الرسمية

من هو الشيف أسامة السيد

هو شيف مصري مشهور ويعتبر من اوائل من قاموا بتقديم برامج الطبخ عبر شاشات التلفزيون، وهو مستشار ايضا في التغذية السليمة وقام بعمل العديد من كتب الأكلات، وكان يشغل منصب رئيس جمعية شيفات مصر.

اخر ما نشره الشرف اسامة السيد عبر صفحته الرسمية