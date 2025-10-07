عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم منذ قليل

تم الإعلان منذ قليل عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، وقامت صفحته الرسمية الآن بنشر نعي الراحل عضو هيئة كبر العلماء في الأزهر الشريف، ونسأل لله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ويبدله دراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان

وسوف يتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير من الجامع الأزهر بعد صلاة ظهر اليوم، وسوف يدفن في محافظة الشرقية بمدافن العائلة بالساحة الهاشمية في قرية بني عامر بالزقازيق، وسيقام العزاء بقرية بني عامر اليوم، وعزاء آخر غداً بالقاهرة الكبرى.

قد يهمك أيضاً:

وبعد وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم نشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز المعلومات عن الراحل.

المولد في محافظة الشرقية بتاريخ 6 فبراير لعام 1941م.

تخرج عام 1961 من كلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وفي عام 1967 حصل على الإجازة العالية بالحديث وعلومه.

حصل على الماجستير عام 1969م.

ثم حصل الدكتوراه بالحديث وعلومه، ثم حصل على درجة الأستاذية عام 1983م.

تولى الدكتور أحمد عمر هاشم العديد من المناصب الإدارية والعلمية وأبرزها ما يلي.