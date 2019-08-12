عاجل| وزارة الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق.. وكيفية التفرقة بين العبوة الأصلية والمغشوشة

حذرت وزارة الصحة من دواء منتشر في الأسواق مغشوش ومُهرب مع تأكيدها على أنه غير مُسجل بالوزارة نهائياً، موضحة أن الشركة المُصنعة للمنتج الأصلي قد أوضحت ذلك للوزارة وعن سعر العبوة الأصلي الذي بلغت قيمته 46611 جنيه، وقد أوضحت وزارة الصحة في منشور رسمي توضح فيه الفرق بين العبوة الأصلية وبين العبوة المغشوشة.

وزارة الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق

اليوم الإثنين حذرت وزارة الصحة من مستحضر zytiga 500 mg tab، موضحة بأن العبوة الأصلية كرتون تحتوي على 5 شرائط وكل شريط يحتوي على 12 قرص، لافته إلى أن سعر العبوة الاصلية لل 60 قرص 46 ألف و 611 جنيه، وقد أوضحت أن العبوة المغشوشة على شكل برطمان بلاستيك، بالإضافة إلى أنها غير مدون عليها رقم التسجيل بوزارة الصحة بالإضافة أيضاً إلى أنه غير مدون على العبوة المغشوشة الشركة المستوردة وكذلك السعر الجبري للعبوة.

لافتة إلى أن العبوة الأصلية مدون عليها الشركة المستوردة على العبوة وهي شركة سوفيكوفارم للأدوية، ومُسجلة بوزارة الصحة تحت رقم 32897/2019، وأن يُمكن التفرقة بين العبوتين ظاهرياً وفق ما هو مُدرج بالمنشور السابق.