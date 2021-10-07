عاجل وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية تعلن حالة من الطوارئ قبل البدء في العام الدراسي المقرر بَدْء يوم السبت 9 من شهر أكتوبر لعام 2021، بعدد من المحافظات وينتظم البَدْء من يوم الأحد بكل مدارس محافظات مصر، وقد أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لتلافي انتشار فيروس كورونا وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.
توجيهات هامة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي
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قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بعض التعليمات لكل المديريات التعليمية بالمحافظات لعدم انتشار فيروس كورونا و التعليمات هي:
- من أول التوجهات الهامة لوزارة التربية والتعليم هي تواجد الطلاب بالمدارس وحضور المعلمين والإداريين يوم دراسي بالكامل.
- يجب قبل البدء بأول يوم دراسي الانتهاء من جداول المدرسية لكل معلم وتسليمها لها.
- ينبغي التأكد من حصول جميع المعلمين بالمدارس والإدارات والمديريات على لقاح كورونا وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها قبل وبعد وأثناء اليوم الدراسي طبق الاستراتيجية الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وإدارة وفقا للكتب الدورية.
- تجهز بكل مدرسه غرفة للعزل يتواجد بها جميع الأدوات اللازمة للتعقيم.
- يجهز اكثر من مكان لتناول الطعام لعدم التكدس في مكان واحد والمحافظة على المسافة الأمنه.
- ينبغي أن يختلف مواعيد الاستراحة (الفسحة)، فيمكن جعله كل مرحلة تعليمية تكون فترة الفسحة مختلفة عن فترة المرحلة الثانية، مثال مدّة الاستراحة على المرحلة الابتدائية تسبق استراحة الصفوف المرحلة الإعدادية.
- تجهيز الفصول بمقاعد مناسبة مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب و استغلال جميع الفراغات المتاحة ويمكن تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر وهذا بناء على قرار المديرية وفقا لظروف كل مديرية.
- عمل بوسترات إرشادية لنشر الوعي بين الطلاب.
- يجب أن يتوفر بجميع المدارس أدوات التعقيم والتنظيف و كلور ويمكن توفير تلك المتطلبات من خلال الاستعانة بالمجتمع المدني.
- ليتم متابعة الطلاب أثناء دخولهم وخروجهم وأثناء اليوم الدراسي فيجب عمل فرق من المعلمين للإشراف عليهم.
- يتم عمل مسح حراري لكل الطلاب أثناء دخوله مع المحافظة على التباعد بين كل طالب وهذا يتم من قبل مسؤول الأمن ويتبع نفس الإجراءات أثناء الخروج وأثناء الفسحة أيضا.
- في حالة تواجه أحد الطلاب درجة حرارته مرتفعة اكثر من 38 درجة يتم حجزه في غرفة العزل و استدعاء ولي الأمر إلى الزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع للطالب وتوضح سبب ارتفاع درجة الحرارة وإذا كان يعد حالة اشتباه يتم عزله في المنزل لمدة أسبوعين و تتخذ الإجراءات المتبعة للطلاب المتعاملين معه.
- ويتم نشر الوعي من خلال الإذاعة المدرسية ومعرفه بعض التعليمات الصحية بشكل يومي ومتكرر لتلافي الأمراض المعدية ومن أهم التعليمات لإجراءات الوقاية عدم المصافحة أو العناق أو التقبيل.
- تنظيم طابور الصباح مع مراعاة المسافة الآمنة بين الطلاب وأثناء الصعود للفصل ينظم دون التكدس أو الازدحام.
- يراعى في حصص الأنشطة الرياضية تقسيم الطلاب إلى مجموعات بأعداد قليلة طبقا للإجراءات الاحترازية وعدم القيام بالأنشطة التي تتطلب رياضة تحتاج إلى التلامس.
- يمنع من ارتداء الكمامة للطلاب دون سن 12 سنة ولكن يمكن استخدام الفيس شيلد بديل للكمامة ولكن على جميع أفراد المدرسة الالتزام بالكمامة مع غسل الأيدي وتعقيمها باستمرار.
- متابعة غياب الطلاب إذا استمر بشكل يومي لمعرفة سبب غياب بالتواصل مع أولياء الأمور بجانب التعرف على أرقام الهواتف المحمولة وعناوين المنزل الخاصة بكل طالب.