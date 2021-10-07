عاجل وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية تعلن حالة من الطوارئ قبل البدء في العام الدراسي المقرر بَدْء يوم السبت 9 من شهر أكتوبر لعام 2021، بعدد من المحافظات وينتظم البَدْء من يوم الأحد بكل مدارس محافظات مصر، وقد أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لتلافي انتشار فيروس كورونا وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

توجيهات هامة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي

قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بعض التعليمات لكل المديريات التعليمية بالمحافظات لعدم انتشار فيروس كورونا و التعليمات هي: