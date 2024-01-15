عاجل.. نقل بيومي فؤاد وابنه محمد للمستشفى “بالصور”

تعرض الفنان الكوميدي المصري بيومي فؤاد بأزمة صحية طارئة تم نقله على إثرها إلى المستشفى ولم يكن لوحده الذي أصيب بوعكة صحية ولكن أصيبه معه نجله محمد وتم نقلهم الإثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تجاه هذه الأزمة الصحية.

نجل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد بنشر صورتين له ووالده من داخل المستشفى بعد تعرضهم لأزمة صحية

نجل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد بنشر صورتين له ووالده من داخل المستشفى

خلال الدقائق الماضية قام المخرج محمد نجل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد بنشر صورتين له ووالده على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عبر خاصية الأستوري ويظهر المخرج محمد بيومي فؤاد هو ووالده أثناء تلقيهم العلاج وعلى وجههم أقنعة تنفس الأكسجين من أحد المستشفيات الخاصة.

فيلم الحريفة.. آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد كان فيلم “الحريفة” مع مجموعة من الفنانيين المميزن من بينهم نور النبوي ولأول مرة يشارك أحمد حسام ميدو في التمثيل، ونور إيهاب، والفنان أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، والفيلم إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.

مشاركة بيومي فؤاد في فيلم أرض جهنم

وفي سياق آخر يشارك الفنان بيومي في فيلم “أرض جهنم” مع الفنانة هيفاء وهبي، والنجم الكبير عمرو عبد الجليل والفنانة عبير صبري، فيلم “أرض جهنم” من تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي، كما تم بدء تصوير مشاهد من الفيلم في حي المقطم بالقاهرة، وتدور أحداث فيلم “أرض جهنم” في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات.