عاجل| نقل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا منذ قليل

تم تجهيز طائرة إسعاف للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل ونقلها إلى إحدى مستشفيات سويسرا لتلقي العلاج اللازم، وغادرت بالفعل مطار القاهرة الدولي منذ قليل وسط دعوات من العاملين بالمطار ومحبيها وجميع جهورها بالشفاء العاحل لها ورجوعها إلى أرض الوطن سالمة.

نقل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا

وفي الحادي عشر من يوليو الماضي تقريباً دخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز العناية المركزة على إثر عملية جراحية أدت إلى إصابتها بغيبوبة تامة، وكانت الغيبوبة نتيجة إصابتها بتلوث بكتيري ناتج عن العملية أدى إلى تفاقم حالتها الصحية ودخولها غرفة العناية.

واليوم غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهةً إلى إحدى المستشفيات الخاصة في سويسرا لاستكمال علاجها، وذلك بالرغم من أن زوجها قد أكد في وقت سابق أنها غادرت المستشفى التي كانت تتلقى بها العلاج بعد تحسن حالتها الصحية.

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كما رافق الفنانة فريق طبي تحت إشراف إسعاف المطار، ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة هذه العملية، التي تسببت لها في كل هذه المضاعفات.