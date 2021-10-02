عاجل| نشوب حريق هائل في تاي هاوس دمنهور ولا خسائر في الأرواح

نشب منذ ساعات قليلة حريق هائل بفرع تاي هاوس دمنهور بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعربات المطافي وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق بشارع الجمهورية بمركز ومدينة دمنهور، وتمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحريق.

حريق هائل في تاي هاوس دمنهور ولا خسائر في الأرواح

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة عدة بلاغات تفيد باشتعال النيران بمحل تاي هاوس بمدينة دمنهور، وعلى الفور أصدر تعليماته لكل الأجهزة المعنية إلى سرعة التوجه إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل انتشاره في الأرجاء، وخاصة وأنه ملاصق لاحياء مكتظة بالسكان

ويعتبر محل تاي هاوس من أشهر المحلات في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، والذي يتخصص في بيع أجود أفضل الملابس الجاهزة، ويمتلكه الأستاذ عبد الجليل الخولي.

سبب الحريق ماس كهربائي

وأفاد شهود عيان أنه لا توجد خسائر في الأرواح، كما توصلت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، و إنما حدث ماس كهربائي تسبب في هذا الحريق الهائل.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتباينت ردود وآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق علي شريف أحد رواد التواصل على فيديو للحريق قائلا (وتتوالى مشاهد الحرائق في دمنهور، بمشهد أكثر صعوبة، عن مشهد العيادة السابق.. (مول تاي هاوس دمنهور).

وقامت صفحة دمنهور العاصمة بتقديم الشكر لأجهزة الدفاع المدني على مجهودهم في احتواء الحريق والسيطرة عليه.