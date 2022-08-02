عاجل.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لجميع موظفي الدولة

يعتبر موعد دفع الراتب في أغسطس 2022 من أهم الأمور بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يمكن أن تستند مواردهم المالية إلى تواريخ أستلام رواتبهم.

بعد دفع رواتب شهر يوليو خلال الأيام الماضية، حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2022 للموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية والوزارات.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

تعمل وزارة المالية على دفع رواتب جميع العاملين في البلاد في أغسطس 2022 اعتبارًا من الأربعاء 24 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

جدول قبض مرتبات شهر أغسطس 2022

أوضحت وزارة المالية جدول صرف الرواتب لشهر (أغسطس) 2022، وتتوزع الوزارات والهيئات حسب تاريخ صرف الراتب المحدد، ويخصص اليوم الأول 24 أغسطس للوزارات والهيئات التالية في تاريخ صرف الراتب:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

مديريات الشؤون الصحية

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة

وزارة النقل

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة البترول

وزارة السياحة

وزارة البيئة

وزارة الطيران المدني

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الإسكان

وزارة الآثار

وزارة الثقافة

وزارة الأوقاف

وزارة الداخلية

قطاع الأعمال العام

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

الإنتاج الحربي

الاتصالات

وتستكمل وزارة المالية آلية دفع رواتب شهر أغسطس للوزارات والهيئات التالية في اليوم التالي:

القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الإفتاء

اللجنة العليا للانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية.

وزارة التعليم العالي

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة واستصلاح الأراضي

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص 28 و 29 و 30 يوما لمختلف الإدارات الأخرى بحيث يتسلم جميع الموظفين رواتبهم في نهاية الشهر.