عاجل| ملحقتش تفرح بخروجها من السجن.. التفاصيل الكاملة حول القبض على سما المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على الراقصة والفنانة الاستعراضية سما المصري وذلك لتنفيذ حكم قضائي كان قد صدر ضدها في وقت سابق بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه وذلك لقيامها بنشر فيديوهات غير لائقة أخلاقيًا تحرض على الفسق والفجور.

التفاصيل الكاملة حول القبض على سما المصري

سما المصري تخضع لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها في شهر نوفمبر الماضي

وبعد إلقاء القبض على المتهمة سما المصري من المقرر أن تخضع لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها في شهر نوفمبر الماضي من محكمة النقض بعدما تقدمت سما المصري بطعن على حكم حبسها سنة وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى الحبس سنتين وعندما أفرج عن المتهمة سما المصري كان قد قضت عقوبة حبسها الصادر بسنة ، ووقت نظر موضوع النقض الذى صدر بالحكم سنتين يتبقى سنة بناء عليها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها لتنفيذ باقى العقوبة .

وفي وقت سابق وجهت النيابة العامة إلى الراقصة سما المصري ارتكاب الجرائم الآتية:

نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام التحريض بالإغراءات على ممارسة الدعارة، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي إتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات لارتكاب الجرائم المذكورة

خروج سما المصري من السجن

جدير بالذكر أن سما المصري في يوم 27 من شهر نوفمبر الماضي كانت قد خرجت من السجن منذ أسابيع قليلة بعدما قضت عقوبة لمدة سنتين بالإضافة إلى تغريبها 300 ألف جنيه في قضية التحريض على الفسق والفجور، وكان آخر ظهور لسما المصري عقب خروجها من السجن من خلال نشر صور لها عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام أثناء مشاركتها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.