عاجل| مصرع 6 طلاب وإصابة 24 آخرين في حادث غرق بالإسكندرية .. بيان وزارة الصحة

شهدت منطقة أبو تلات بالإسكندرية صباح اليوم السب حادث مفجع راح ضحيته 30 طالب ما بين غريق ومصاب، وذلك بعد أن تعرضت رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية لهذه الحادثة التي راح ضحيته عدد من طلابها.

وكشفت وزارة الصحة في بيانها أن هيئة الإسعاف المصرية، وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ قد استجابا فورًا للبلاغ الوارد، حيث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، لضمان نقل المصابين بسرعة وكفاءة عالية، وساهمت هذه الجهود في إسعاف 3 مصابين بموقع البلاغ، ونقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون حاليًا العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات التعامل مع حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

كما أعربت الوزارة عن عميق حزنها لفقدان 6 أرواح في هذا الحادث المؤسف، مع تقديم خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا ويتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن كثب، الإجراءات الطبية والإسعافية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي الحادث، وأكد التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستية لدعم المصابين وعائلاتهم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الصحية للمصابين ومازالت فرق الإنقاذ تتعامل مع الحادث وجاري المتابعة.

هذا وقد دعت وزارة الصحة والسكان، الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.