عاجل ... مصرع عامل وزوجته أثناء التنقيب على آثار في غرفة النوم بالجيزة

تلقت مديرية الأمن بمحافظة الجيزة بلاغا من عامل، يقول فيه أنه عثر على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة بمنزلهما في الصف في محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث من مديرية أمن الجيزة إلى مكان وقوع الحادث، وتبين من خلال التحريات والمعاينة، أن عامل وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما.

في غضون ذلك، فقد عامل وزوجته حياتهما، خلال التنقيب عن الآثار في الجيزة، حيث سقطا في حفرة مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم انتشال جثتيهما، علاوة على ذلك قد تم العثور على أدوات تستخدم في التنقيب والحفر مع العامل وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

في غضون ذلك، تم انتشال الجثتين، والتحفظ على المنزل الذي شهد عملية التنقيب عن الآثار في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، علاوة على ذلك تم تعيين حراسة مشددة على المنزل ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في تلك الواقعة.