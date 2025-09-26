عاجل| مصرع شخصين بالمحلة الكبرى وإصابة 27 آخرين بعد انهيار مبنى مصبغة بالمدينة الصناعية

أدى انفجار شديد في مصبغة بالمنطقة الصناعية (مصنع البشبيشي) في المحلة الكبرى إلى مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين في أماكن متفرقة وانهيار مبنى المصبغة بشكل مفاجئ بعد اندلاع حريق واسع النطاق.

وهرعت أجهزة الحماية المدنية على الفور، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفى، وما زال البحث جاري عن آخرين ممن كانوا داخل المبنى المنهار.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، بلاغا طارئا بنشوب حريق داخل مصبغة بالمحلة الكبرى وحدوث انفجار شديد، مما أدى إلى انهيار المبنى بشكل مفاجئ.

وأفادت صفحة شبكة أخبار المحلة بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنه هناك أكثر من 20 مصاب وحالتي وفاة إثر الحريق الهائل بمصنع البشبيشي بجوار مسجد اليماني بالمحلة الكبرى.