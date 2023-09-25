عاجل| “مسيحية” شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته لورا عماد

أعلن الفنان المصري شريف منير خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصاله من زوجته لورا عماد زوجته الثانية وأم فريدة وكاميليا، بعد زواج استمر لسنوات كبيرة ونشوب خلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

الفنان شريف منير

تعليق الفنان شريف منير على انفصاله من زوجته الثانية لورا

قال الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام قائلًا.. “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير”.

آخر ظهور للفنان شريف منير

جدير بالذكر أن آخر ظهور لشريف منير عندما خرج معلقًا على تريند صور ابنته أسما بعدما قامت بحلق شعرها قائلًا.. “إيه الضجة اللي انتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا.. إيه الغلط اللي هي عملته.. تصرف عادي جدًّا مفيهوش أي حاجة.. اوعوا تفتكروا إني ممكن آجي على بنتي عشان أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها”.