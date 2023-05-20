عاجل.. “مرارته انفجرت” شقيقة طفل الإندومي تكشف أيام العذاب في حياة ضحية الإندومي 

كشفت التيك توكر شريهان يوسف الشهيرة الأيام الأخيرة في حياة شقيقها الطفل عمر صاحب الـ17 عام ضحية الإندومي الذي فقد حياته بسبب تناول الإندومي الكوري الحار، وذلك بعد أن تسبب له في إنفجار بالمرارة وتدمير الكلى واستمر في هذا العذاب لمدة خمسة أيام حتى فارق الحياة وسط حالة من الحزن بين الكثير من رواد السوشيال ميديا.

شقيقة ضحية الإندومي تكشف سبب وفاة أخيها

وقالت شريهان خلال فيديو لها عبر حسابها على التيك توك تشرح فيه حالة شقيقها قبل وفاته بأيام قائلة.. “الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، عيل عنده 17 سنة بيحب الإندومي الكوري الحراق، الشطة بوظتله الكلى وفقعت المرارة 5 أيام وتوفى، خلو بالكم من عيالكم، ماتكلوش إندومي، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ربنا ميكتبها لحد أبدًا”.

شقيقة طفل الإندومي تترحم عليه بعد وفاته

وكانت شقيقة ضحية الإندومي قد نشرت فيديو لها وهي منهارة بسبب وفاة شقيقها الصغير قائلة.. “مش عارفة أقول إيه، مش هقول أخويا ده ابني ابن قلبي، أقرب حاجة ليا انتقل إلى رحمة الله تعالى، ما يتعزش على اللي خلقه وربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له”، الأمر الذي جعل الكثير من الجمهور يتسائل عن سبب الوفاة فكان الرد بسبب الإندومي الكوري الحار.