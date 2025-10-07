أخبار مصر

عاجل| مجمع البحوث الإسلامية ناعيا العلامة أحمد عمر هاشم: فقدنا عَلمًا من أعلام الأزهر وحارسًا أمينًا على السُّنَّة النبويَّة

أحمد مراد

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

عاجل| مجمع البحوث الإسلامية ناعيا العلامة أحمد عمر هاشم: فقدنا عَلمًا من أعلام الأزهر وحارسًا أمينًا على السُّنَّة النبويَّة

وجاء في البيان “ينعى #مجمع_البحوث_الإسلامية بقلوبٍ يملؤها الحزنُ والرِّضا بقضاء الله وقدَره، فضيلةَ العلَّامة أ.د. أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنيَّة عن عمرٍ ناهز الرابعة والثمانين، بعد مسيرةٍ حافلة بالعطاء العِلمي والدَّعوي، خدم فيها الإسلامَ والمسلمين، ورفع فيها راية الأزهر الشريف في ميادين العِلم والدعوة والفِكر”.

وأضاف البيان متحدثا عن فضل الدكتور أحمد عمر هاشم كعالم أزهري رصين “ويؤكِّد المجمع أنَّ الفقيد الراحل كان عَلمًا مِنْ أعلام الأزهر الشريف، وواحدًا من كبار علماء الحديث في عصرنا، بذل عمره في خدمة السُّنَّة النبويَّة وعلومها، وسخَّر عِلمه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلاميَّة بمؤلَّفاته وبحوثه، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات العِلمية الدوليَّة التي عزَّزت مكانة الأزهر وريادته”.

واختتم بيان مجمع البحوث الإسلامية بيان النعي بتقديم خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه ومحبيه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.