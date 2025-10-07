عاجل| مجمع البحوث الإسلامية ناعيا العلامة أحمد عمر هاشم: فقدنا عَلمًا من أعلام الأزهر وحارسًا أمينًا على السُّنَّة النبويَّة

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء في البيان “ينعى #مجمع_البحوث_الإسلامية بقلوبٍ يملؤها الحزنُ والرِّضا بقضاء الله وقدَره، فضيلةَ العلَّامة أ.د. أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنيَّة عن عمرٍ ناهز الرابعة والثمانين، بعد مسيرةٍ حافلة بالعطاء العِلمي والدَّعوي، خدم فيها الإسلامَ والمسلمين، ورفع فيها راية الأزهر الشريف في ميادين العِلم والدعوة والفِكر”.

وأضاف البيان متحدثا عن فضل الدكتور أحمد عمر هاشم كعالم أزهري رصين “ويؤكِّد المجمع أنَّ الفقيد الراحل كان عَلمًا مِنْ أعلام الأزهر الشريف، وواحدًا من كبار علماء الحديث في عصرنا، بذل عمره في خدمة السُّنَّة النبويَّة وعلومها، وسخَّر عِلمه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلاميَّة بمؤلَّفاته وبحوثه، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات العِلمية الدوليَّة التي عزَّزت مكانة الأزهر وريادته”.

واختتم بيان مجمع البحوث الإسلامية بيان النعي بتقديم خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه ومحبيه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.