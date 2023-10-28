عاجل| مأساة الصحراوي: تفحم السيارات وأرواح تضيع في حادث مروع بمحافظة البحيرة

وقع اليوم حادث مروّع على الطريق الصحراوي وفي نطاق محافظة البحيرة حيث تصادم عدة سيارات وأوتوبيسات نقل ركاب مما أدى لتفحم ثلاث حافلات نقل جماعي وعشرة سيارات ملاكي.

عاجل| مأساة الصحراء: تفحم السيارات وأرواح تضيع في طريق مروع - مصدر الصورة: محرك البحث جوجل

وأسفر هذا الحادث الأليم عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 57 آخرين وقد تم نقلهم إلى مستشفيات وادي النطرون وغرب النوبارية ليحصلوا على العلاج اللازم، كذلك دفعت وزارة الصحة بـ 20 سيارة إسعاف حتى يتم إنقاذ المصابين سريعًا.

ذكر مدير أمن البحيرة “اللواء محمود هويدي” أنه تلقى إخطار بالحادث، وكشفت التحريات أن السبب وراء الحادث تسرب زيت مما أدى إلى تصادم السيارات ثم اشتعال النيران ببعض منها.