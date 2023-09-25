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عاجل| لمدة 10 أيام.. تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بداية من أكتوبر

صلاح عريان

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار وليد حمزة  عن موعد البدء في تلقي طلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربيية مشيرًا بأن فترة تلقي الطلبات تستمر لمدة 10 أيام  بداية من 5 أكتوبر المقبل حتي 14 أكتوبر.

- صورة 1 - عاجل| لمدة 10 أيام.. تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بداية من أكتوبر

الهيئة الوطنية للانتخابات

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فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة

كما أوضح المستشار وليد حمزة ، بأن موعد  فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة، في الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر 2023 داخل البلاد، مضيفًا بأن الفترة الرئاسية القادمة ستكون مدتها 6 سنوات جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لها.

وكشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، مؤكدًا بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية.

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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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