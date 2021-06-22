عاجل: كشف سر هروب سائق قطار حلوان

عاشت مدينة حلوان يوما صعبا بعد حادث التصادم الذي شهدته بين قطار بضائع يحمل فحم الكوك وعربتان تقلان عدد من العاملات التابعين لمصنع ملابس حيث هرب سائق القطار.

وكشفت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي في هروب سائق القطار هو خوفه من بطش الأهالي الذين كانوا يحيطون بالمصابين والوفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 4 عاملات وإصابة 26 آخرين ممكن كانوا يستقلون العربة.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن سائق القطار فوجئ بمرور عربتين من طريق غير مخصص للعبور فيما لم يكن هناك أي مزلقان يسمح للعربات بالمرور منه.

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والجدير بالذكر أن معالي السيد النائب العام أصدر أوامره بالتحقيق في الحادث فيما قررت النيابة التحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان من أجل الوقوف على سبب الحادث وتحديد المخطئ في تلك الواقعة.