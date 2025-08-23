عاجل| قرار حازم من المصايف بعد حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية

بعد الفاجعة التي شهدها شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي اليوم، والتي لقى بسببها 6 طلاب مصرعهم وأصيب 24 آخرين في واقعة الغرق الجماعي لإحدى الأكاديميات التي تعمل في مجال الضيافة الفندقية، أصدرت اليوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بيانًا عاجلًا للرواد والمصطافين بشواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ممنوع نزل البحر نهائيًا

وجاء في البيان أنه حرصًا على سلامة وأرواح الرواد، وبعد حدوث اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها، ما استدعى رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي وأبو تلات بالكامل، والتي تعني منع نزول البحر، وقد تم إخطار كافة الشواطئ بمنع نزول الرواد والمصطافين مياه البحر نهائيًا حرصًا على سلامتهم، وفق ما أعلنه العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

وشدد العميد أحمد إبراهيم على ضرورة أنصياع المصطافين لتعليمات رجال الإنقاذ، والاستمتاع بالجلوس على رمال الشواطئ فقط، مؤكدًا أن شواطئ العجمي مفتوحة لاستقبال الرواد على الرمال، لكن ممنوع نزول مياه البحر.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا عاجلًا صباح اليوم السبت قالت فيه أن هيئة الإسعاف المصرية، وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ قد استجابا فورًا للبلاغ الوارد، حيث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، لضمان نقل المصابين بسرعة وكفاءة عالية، وساهمت هذه الجهود في إسعاف 3 مصابين بموقع البلاغ، ونقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون حاليًا العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات التعامل مع حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة